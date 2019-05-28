關錦鵬（中）舉行映後座談，現場座無虛席。甲上提供

香港導演關錦鵬來台舉辦大師講堂，週末在《阮玲玉》、《胭脂扣》映後暢談電影幕後秘辛，自曝最愛的女星是梅艷芳，看她從歌星到演戲一路走來，唱歌跟平常講話方式非常不同，有一股非常特別的氣質，他坦言很少跟演員成為朋友，卻跟梅豔芳無話不談，某天更在凌晨4點接到梅豔芳來電問：「阿關，你睡了沒？」他苦笑：「早睡啦！」結果兩人卻莫名聊到天亮，笑翻全場觀眾！

談到張曼玉在《阮玲玉》的表現，關錦鵬覺得張曼玉是個非常聰明的演員，拍攝前給她很多資料和老電影，讓她能迅速進入狀態，關錦鵬也透露在拍每部作品前，除了事前充足的準備，更願意和女演員敞開心房分享彼此私密事，現場教戲時，則會提醒她們把個人經歷和感觸融入角色中，讓表演更豐富有層次。

有觀眾辛辣提問，關錦鵬是否遺憾自己是男兒身，因此電影總以女人為主角？關錦鵬笑回：「很高興自己是男兒身，有男兒心也有女人心，幫助自己去開發女性角色的特質。」他睽違13年再執導演筒《八個女人一台戲》，新片中女人比過去主角更快樂且勇敢，他笑說：「經過這麼多年，人都會改變，當然心境也會有新的體悟！」

(中時 )