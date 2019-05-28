昨日晚間11時許，一臺黑色轎車行經新莊區新莊區瓊林路瓊英巷內，因行跡可疑被警方攔查，駕駛拿出假證件試圖欺騙警方，眼看將被識破，一時心虛猛踩油門落跑，警方立刻對空連發4槍嚇阻，但仍遭狡猾嫌犯逃逸。

警方表示，會依據車牌，連繫黑色轎車車主到案，同時也將調閱沿路監視器，追查車輛逃逸動線，盡速找出犯嫌行蹤。

(中時 )