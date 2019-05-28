新莊轎車遇檢心虛落跑 警開4槍嚇阻仍遭逃 01:202019/05/28 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨日晚間11時許，一臺黑色轎車行經新莊區新莊區瓊林路瓊英巷內，因行跡可疑被警方攔查，駕駛拿出假證件試圖欺騙警方，眼看將被識破，一時心虛猛踩油門落跑，警方立刻對空連發4槍嚇阻，但仍遭狡猾嫌犯逃逸。 警方表示，會依據車牌，連繫黑色轎車車主到案，同時也將調閱沿路監視器，追查車輛逃逸動線，盡速找出犯嫌行蹤。 (中時 ) #警方 #新莊 #轎車 #黑色 #嚇阻 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒蟲養鸚鵡招客 見警方緝毒大喊「您好」 14:222019/05/25 社會 19歲女搭網約車遭「拍摸身體」 廣州警方刑事拘留司機 20:162019/05/25 兩岸 國道五楊離奇車禍 駕駛攔車求援遭撞變形不治 08:242019/05/27 社會 抹黑韓國瑜有新莊小三 黃暐瀚分析兩理由 14:392019/05/27 政治 男子駕大7突發心臟不適連撞4車 一度無呼吸心跳 20:312019/05/27 社會 社會熱門新聞 影》日川崎市登戶驚傳隨機殺人 3死19傷 - 社會 高市警怎麼了？未報備前往港澳 「明日之星」所長遭拔官 - 社會 名嘴爆料檢調掌握韓過夜影帶 北檢「打臉」：根本無影帶 - 社會 - 中時 魔鬼身材天使臉龐 越南陪酒妹真實身份嚇到警 - 社會 - 中時 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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