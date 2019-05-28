樂團五月天新片《五月天人生無限公司》在全球上映4日，全台85家戲院開了近600場的「演唱會」，更在大陸、香港、新加坡、馬來西亞、澳洲各城市上映超過20萬場，全球票房直逼1億9000萬，台灣票房成績也不俗，首週末全台票房就寫下1980萬的佳績，創下五月天歷年電影新紀錄，阿信為感謝粉絲，26日在臉書放上「遺珠」曲目：「讓大家看完電影後，可以繼續加班。」

五月天演唱會向來一票難求，除了有歌迷耳熟能詳的曲目，更以最先進的科技為觀眾營造身臨其境的現場感，但要把122場精華擠在2小時內電影中，不少粉絲表示看完仍意猶未盡，阿信也表示雖然片長有限，但已盡量安排最佳歌單，他看到不少歌迷感動、激動的心得，「真的很感激大家，這裡獻上遺珠曲目之一〈黑暗騎士〉完整版。」

人氣YouTube節目「木曜4超玩」，昨曝光最新一集「一日系列」單元邀請到五月天，主持人邰智源、泱泱等人擔任演唱會幕後工作人員，花絮釋出7小時已超過3.5萬人瀏覽，臉書小編還點名阿信：「主唱大人快來轉貼呀！如果被轉貼邰哥包《人生無限公司》全公司看。」電影全台熱映中。

(中時 )