欖仁祭邀請日本茶道大師、和服設計師擔任講師，帶領同學感受大和風情。(吳亮賢翻攝)

每年的欖仁祭就是場文化盛宴，不僅是年度校園盛事，更成為三重地區的國際教育日。(吳亮賢翻攝)

三重高中校園內，座落著近20棵小葉欖仁樹，環繞著綜合大樓旁追風廣場，成為校園天然的綠色城堡，挺拔的欖仁樹與一旁的校舍齊高，同學望向窗外，就能看見茂盛的欖仁枝葉層層綻放，宛如沉默的守護者，看顧著每位學子。

校長莫恒中表示，校內的欖仁樹為興建綜合大樓時種植，原先只是為了增添綠意，但每年3、4月時，欖仁樹繁盛的模樣十分壯觀，便在八年前以樹為名，開始舉辦「國際社區日–欖仁祭」。

莫恒中說，每年的欖仁祭就是場文化盛宴，邀請日本茶道大師、和服設計師擔任講師，帶領同學感受大和風情，不僅是年度校園盛事，還會邀請周邊學校及居民參與，成為三重地區的國際教育日。

三重高中除了欖仁樹外，豐富的綠色生態系更宛如一座植物園，復育了多樣台灣原生種植物，如姑婆芋、大葉桑、血桐、台灣山櫻等，還種有多種蕨類及果樹，成為同學們天然的生物教室。

總務主任葉志強指出，目前除了有數十種植栽外，天然的生態系也吸引了許多鳥類棲存，像是金背鳩、環頸鳩、綠繡眼畫眉、白頭翁、黑冠麻鷺等，可以觀察到超過20種鳥類。

葉志強說，感謝校內生物老師的專業建議及維護，才能打造出這一片豐富的生態系，讓同學在校園中就能進行自然探索，不僅是優質的生物課程，更是最棒的生命及環境教育。

(中時 )