《捍衛任務3：全面開戰》由基努李維飾演的「地表最強殺神」約翰維克三度回歸，台美皆在26日突破億元大關。台灣上映12天便累積1億1千萬，超越第二集8400萬總票房；北美也在短短10日突破億萬美金（31.7億台幣），全球票房超過1億8100萬美金（約台幣57億），超越第二集9200萬美元總票房，更是第一集總票房的2倍以上。

台灣粉絲以實際行動力挺基哥，不僅在網路上熱烈討論外，更有鐵粉不惜5刷支持，使台灣榮登全球所有上映國家中，僅次於美國、英國、俄羅斯和澳洲等最賣座的國家第5名。而基哥近日為回饋全球粉絲，配合片中「愛犬人士」設定，和數隻超萌幼犬同框錄影，並且一一解答影迷提問。

影片中，基哥以一身帥氣西裝造型坐在鏡頭前，在一群可愛小狗們環繞下，讓霸氣的「殺神」也難掩興奮神情，不僅寵溺地抱起小狗玩「嘴對嘴親親」，更放縱牠們狂啃自己的鞋帶，讓粉絲羨慕不已留言表示：「好想變成那隻狗！」「我要領養牠們全部！」該片全台熱映中。

Keanu Reeves Plays With Puppies While Answering Fan Questions

(中時 )