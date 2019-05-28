國民黨立委參選人洪孟楷27日在臉書發文指出，勞動部長許銘春在立院答詢時，說出希望在蔡英文總統連任任期內，調升基本工資為30K，洪砲轟這根本是為蔡英文連任開競選支票，質疑是「假中立、真選舉」，所謂的行政中立，「是否在放無薪假？」

洪孟楷表示，勞動部為公務機關，應謹守行政中立原則，卻只針對蔡英文連任開支票，質疑若蔡沒連任，「勞動部就不用為勞工權益負責了？」，洪更直指許銘春根本是「假中立、真選舉」，「實在愧對擔任部會首長」。

洪孟楷說，蔡英文上任後在勞工議題上被許多人看破手腳，包括力推的一例一休讓全台怨聲載道，如今只剩不到一年就要選舉，勞動部再開競選支票，且兌現期限竟然有條件，要蔡英文連任、還要在她任期前，洪砲轟勞動部「把自己當成競選總部的勞動分局」，根本自我矮化。

洪孟楷表示，基本工資如果只用喊價，卻沒有任何計算、討論，「那麼無疑就是菜市場買賣菜，一個國家的勞工政策不應該如此草率」，公務人員無論藍綠應依法行政，如此偏袒的發言，想要效忠表態，卻是拿勞工基本工資當籌碼，「不行政中立的政府，就是人民用選票下架的時候。」

(中時 )