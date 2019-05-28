角逐個人生涯第12座法國網球公開賽男單冠軍的西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），第一輪有個好開始以6：2、6：1、6：3輕取從資格賽打進來的德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann）；尋求連四場大滿貫賽都奪冠的現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），同樣首輪直落三勝出，6：4、6：2、6：2搞定世界第44名波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz）。

納達爾在過去12個月細心重建的菲利浦夏提耶球場，打下了個人在法網的第87勝，而他生涯在法網只輸過2場，對於自己的表現，賽後納達爾表示：「很多事都做得不錯，沒有發生太多失誤，整場比賽一直相當穩定，很開心晉級到第二輪，第一場比賽直落三盤獲勝是我的目標。」

「現在我感覺相當正面，每一年法網都是新挑戰，如今我贏下第一個考驗，明天過後換第二道關卡等我突破。」納達爾如此說。

面對第一次打進法網男單會內賽的漢夫曼，納達爾基本上沒有遇到太多反抗，儘管他的非受迫性失誤11次比致勝球多2次，還是拿下今年紅土賽第15勝(3敗)。

喬柯維奇2019法網第一輪同樣直落三過關。(美聯社)

喬柯維奇希望成為網球史上第二位跨季連奪四場大滿貫賽冠軍的男單選手，過去只有澳洲名將拉沃（Rod Laver）能達成同一年包辦四座四大賽冠軍的球員，而且他還是分別在1962年和1969年兩度創造奇蹟。

(中時電子報)