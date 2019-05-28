新加坡航空推出線上夏季旅展，即日起至6月23日止，多條熱門航線都推出超心動價格，台北出發往返新加坡8,838元起、馬爾地夫27,458元起、歐洲20,808元起、澳洲18,538元起。子公司酷航於5／28-5／29限時兩天「飛常酷」促銷，單程最低1,688起，飛往東京、新加坡、首爾、北海道札幌、大阪與熱門旅遊景點吉隆坡、檳城、蘭卡威、古晉，單程含稅2,388起。

酷航普吉島、峇里島、馬爾地夫，單程含稅2,488起；歐洲航點柏林、雅典，單程含稅八千有找；澳洲避暑，黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨，單程含稅4,488起。

酷航於本月28日至5月29日推出「飛常酷」官網促銷，台北直飛航點東京、首爾、札幌及新加坡、高雄直飛新加坡及大阪，從新加坡轉機到東南亞、澳洲、歐洲等航點均在促銷之列。

酷航指出，從東京前往富士山、鎌倉、熱海等地，一次滿足遊山玩水的心願。每年的7-9 月是富士山每年一度的開山時間，和世界各地旅人一同欣賞富士山壯麗景觀，體驗日出時神聖閃耀的「御來光」。

除了日本東京，夏季的海島更是熱門首選，搭酷航飛往泰國普吉島、印尼峇里島，或是浪漫馬爾地夫，另與酷航合作的旅行社如Club Med推出全包式精緻行程5.5萬元起，只要人飛往馬爾地夫就好，你想得到的花費與行程都全包了！還有百威旅遊推出馬爾地夫不到4萬的特惠行程，讓旅客假請得少、錢花得少，海島充充電剛好！

酷航官網「飛常酷促銷」優惠航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪（高雄出發）、首爾、新加坡、曼谷；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；私房旅遊航點：檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、泗水、清奈、阿姆利則、龍坡邦、永珍等；以及夢幻渡假航點馬爾地夫、峇里島、喀比、關丹、蘭卡威等。本次促銷的旅遊期間最晚至2019年12月 20日。

新加坡航空線上夏季旅展至6月23日止，於新航官網限時提供優惠票價，讓消費者以實惠的價格體驗TripAdvisor「全球最佳航空公司」的優質服務。

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