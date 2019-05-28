鋒面近 午後大雷雨！週二全台恐現豪雨

外出帶把傘！今（28日）各地天氣極不穩定，整天有陣雨或雷雨機率，有局部大雨發生的機率，北部也轉濕涼，低溫22度，至於中南部高溫仍上看30度。這波雨勢直要到週三（29日，全台氣溫也受到鋒面和北風影響開始往下掉，週三北部最低溫下探19度。

今日鋒面將由北往南通過臺灣地區，天氣相當不穩定，各地降雨機率偏高，大約清晨起西半部就有可能出現短暫陣雨，適逢上班、上課時間，請大家留意短時強降雨帶來的影響，外出記得攜帶雨具備用，另外鋒面上有中尺度系統發展的可能性。

氣溫方面，今日北部及東北部天氣轉涼；預測北部及東北部白天高溫約25度，中南部仍達39度以上，花東約28度~29度，而各地低溫，北部及東北部約22度，其他地區約23~2度。另外今日金門、馬祖地區可能受局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

至於民眾關心的空氣品質，今日鋒面通過及東北風增強，全台各地皆有機會降雨，污染物濃度變化將視降雨時間及強度而有所變化；此波東北風將挾帶微量境外污染物，致使北部沿海地區污染物濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區地區為「普通」等。

(中時電子報)