生涯第9度挑戰法國網球公開賽會內賽的台灣女網一姐謝淑薇，台北時間今天凌晨於2019法網女單第一輪賽事登場，面對世界排名第79的瑞士選手戈魯比琪（Viktorija Golubic），謝淑薇先下一盤，雖然第二盤讓出，但第三盤連拿6局，最終6：4、3：6、6：0告捷。

謝淑薇之前兩次面對戈魯比琪都獲勝，今天交手第一盤兩人的發球局都很不穩，除了第1局小薇成功保發，接下來9局全部互破發球局，謝淑薇靠著多破發一局，以及自己一局保發的優勢，順利掌握一盤。

次盤前四局雙方總算發球局表現回穩，都形成互保，可惜隨後謝淑薇三度造破發，因此被對手追平盤數，決勝第三盤謝淑薇重新振作，該盤第1局就連贏4分破發，開啟連贏6局的氣勢，期間就算出現一個破發點，小薇還是順利守住，下一輪要對上世界排名第69的德國選手佩特科維奇（Andrea Petkovic），這是兩人生涯首度過招。

單打順利過關後，謝淑薇還有女雙可以拚，她和今年已經一起拿下兩座冠軍的捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）繼續合作，兩人位居大會第3種子，首輪對上美國組合桑琪士（Maria Sanchez）/穆罕默德（Asia Muhammad）。

謝淑薇的弟弟謝政鵬，和印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）再度合作，兩人首度一起進軍法網男雙會內賽，預計台北時間今天下午5點出戰美國克拉吉塞克（Austin Krajicek）/紐西蘭西塔克（Artem Sitak），希望能帶著姐姐的好運氣一起晉級。

(中時電子報)