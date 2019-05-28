◎中國時報

●台版水門案？陳菊在高雄市長任內隨身攝影官吳建鴻，驚爆在韓國瑜上任後，至少5次潛入市長室，2月1日深夜遭市府駐衛警逮到東窗事發，他供稱是要拿花燈、紅包等小東西，但市府團隊很懷疑，擔心辦公室遭監聽竊錄，只好移至鳳山行政中心辦公。

●4名大法官將卸任，總統府昨公布接任的4名人選，包括司法院祕書長呂太郎及考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽、台大教授謝銘洋獲提名，其中，曾在太陽花學運後發言酸「台大沒教好馬英九」的謝銘洋，被問及此事，一度不知如何回答，主持會議的副總統陳建仁跳出來圓場，表示這是立法院資格審查時的問題，化解尷尬場面。

●民進黨明（29）日中執會將繼續上周未完的戰局，蔡陣營勢在必得，蔡辦發言人阮昭雄昨強調，希望明天中執會順利進行，不要再拖。外傳若修改規則，賴清德將發動法律戰或脫黨，賴清德昨澄清「絕不可能」，改規則對黨已是重傷害，他不願再給一擊。

●在小英強勢要求下，民進黨周三中執會若無意外，將會通過修改總統初選辦法，賴清德表態不脫黨、不走法律途徑，因為他很清楚，此時搞壞黨內關係，就算初選能夠贏小英，2020也難勝選，只能忍痛接受中執會的結果。

◎旺報

●大陸中西部地區成為國際巨頭進入的「新熱點」。大陸商務部數據顯示，去年，中部地區實際使用外資較前年成長15.4%，西部地區成長18.5%。據了解，基礎建設和經商環境的改善、大量產業轉移和新型城鎮化帶來的人口聚集，是中西部城市大幅吸引外資前來淘金的幕後推手。

●大陸中西部城市競爭日益激烈，尤其在招攬外商上爭奪突出。有數據顯示，去年成都利用外商投資實際到位120.3億（美元，下同），年增20%，總金額排名第一，成為外資「吸金之王」；武漢實際利用外資109.27億元，年增13.3%，排名第二；第三為重慶，實際使用外資金額為102.73億元，年增0.9%。

●大陸近日發布2019年15座新一線城市排行榜，其中以成都排名第一，二、三名由杭州與重慶包辦，昆明則首度入榜，再加上4座超一線城市「北上廣深」，這19座城市除凸顯如商業資源、城市人活躍度等各方面指標的卓越外，也呈現人才吸引力與創新氛圍，有超過8年的新創公司集中在此。

●大陸新公布最新的「新一線城市」排行榜，除了少數新入榜顯示提升速度驚人，如成都、杭州、西安等城市更是大陸未來發展的新一代關鍵，除本身具備的商業與城市經濟活力，在大陸轉型升級與急需創新人才之際，高達8成新創公司的集中比重與畢業生留才率的提升，都將化成城市活力與新經濟扎根的土壤。

◎工商時報

●筆電代工鮭魚返鄉，廣達林口新廠傳獲惠普包產線！廣達林口新廠原先規劃為生產高單價、自動化程度高的輸美產品，一般猜測是伺服器，但近日消息指出，竟然是大客戶惠普包了產線，引起業內高度關注。

●新台幣保單賣相將愈來愈差。富邦人壽執行副總董采苓27日透露，將逐步調降新台幣利變保單的宣告利率，目前宣告2.7％恐仍過高，若避險成本持續居高不下，年底新台幣利變保單宣告利率不排除會降到2％以下。

●富邦金控第一季獲利因富邦人壽獲利大減而較去年同期衰退，但旗下台北富邦銀行與海外銀行加計對金控獲利貢獻占比達近六成，整體金控總資產與淨值同步再創新高。富邦金控總經理韓蔚廷表示，目前暫時沒有現增計畫，未來將視業務需求、市場變化與法規要求調整。

●據了解，達德能源近700億元的離岸風電聯貸案日前完成籌組，最後確定由中信、國泰、富邦、玉山等四大民營銀行，和三井住友、德意志等外商銀行共同籌組，原本參與此案、甚至出任管理銀行呼聲甚高的龍頭銀行台銀，則確定不加入籌組陣容。

(中時電子報)