跟著韓流翻身的香腸瀑布攤販 用６字形容挺韓 (影/中視新聞)

從韓國瑜三山造勢到就職典禮，每逢韓流夜市必見的「香腸瀑布」，攤販老闆「鬍鬚伯」，曾是台塑六輕創始員工，但碰上不景氣電子業大裁員。後來，他學會手工調製出的古早味香腸，更靠著「香腸瀑布」大翻身，替他帶來事業第二春。「鬍鬚伯」說，為什麼會要拱韓，他的答案很簡單，６個字「為了好好生活」。

大家一定不會陌生，只要活動裡有「韓國瑜夜市」，就會出現香腸瀑布的畫面，中視新聞採訪自韓國瑜選舉期間爆紅的攤位「香腸瀑布」。攤販老闆綽號「鬍鬚伯」，曾是六輕創始員工，遇上一波經濟不景氣電子業大裁員後，他跑去當過停車場管理員。

「鬍鬚伯」說學會了灌香腸後，他突發奇想，就想說香腸就給掛著賣，這樣就像「香腸瀑布」一樣，此後就因此打出名號。「鬍鬚伯」說他灌的香腸好吃的地方是用料選擇，他認為香腸要好吃的秘訣在選擇肥肉的油。

「鬍鬚伯」怎麼看韓國瑜？他解析為什麼叫「韓流」？因為韓國瑜能激起許多人感同身受，他更想對韓國瑜喊話說：「當然你是為了高雄，但是現在因為有太多人卡你，然後也一直在控制高雄的發展的時候，你為什麼不上去？」

「鬍鬚伯」更是突破盲點說，「政治跟我有什麼關係（能影響到我什麼）？我要是一口飯吃、我要的是經濟」，所以為什麼要拱韓？為什麼要挺韓？「鬍鬚伯」的答案就是６個字，「為了好好生活」。

(中時電子報)