空軍今晨於國道一號彰化戰備道實施戰機起降及整補作業演練，在國防部聯合作戰中心下達協同作戰支援命令後，由幻象戰機當天觀機，再分由海軍陸戰隊紅雀無人機及陸軍OH-58D直升機執行戰場偵蒐，AH-1W直升機擔負空中警戒，並由CH-47SD直升機支援航材運補，順利完成F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機4架起降油彈整補作業，發揮三軍聯合作戰效能。

這次戰備跑道起降戰機均有掛彈，其中，F-16-V掛2枚空對空中程飛彈，2枚9M響尾蛇飛彈，落地整補後再掛魚叉飛彈；IDF掛箭一飛彈，及6枚BDU-50訓練彈；幻象掛2枚雲母飛彈，2枚魔法飛彈。至於三型機起降戰備順序，則是由F-16V打頭陣，依序是IDF、幻象-2000及E-2K空中預警機。此外，空軍特別將愛國者防空飛彈，35快砲部署在戰備跑道旁。

蔡英文總統在國防部長嚴德發陪同下，親臨視導。

空軍強調，這次操演與內政部、交通部、高公局及警政署等單位密切配合、通力合作，展現軍民一心，充分發揮全民防衛動員能量，並經由戰略溝通機制，使民眾瞭解國軍勤訓精練，自我防衛的決心，凝聚「全民關注、全民支持、全民參與」之全民國防共識，達成戰備道起降實兵操演之目標；另操演期間造成用路不便，特別表達感謝國人體諒與支持，共同維護國防安全。

(中時 )