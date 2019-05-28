勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)因小腿受傷確定不會打總冠軍賽首戰，這是柯瑞(Stephen Curry)的大好機會。柯瑞已經拿下3座總冠軍，還是首位全票例行賽MVP，他現在只缺一座FMVP(總冠軍賽MVP)了。在賭城的賠率柯瑞成為FMVP頭號熱門，杜蘭特的賠率甚至還不如暴龍里歐納德(Kawhi Leonard)。

柯瑞的賠率為1.25~1.5賠1，相當於下注125元或150元只能贏取100元，是頭號熱門。里歐納德1賠2~3，下注100元可贏200多元。

勇士格林(Draymond Green)1賠8~9，勇士湯普生(Klay Thompson)1賠9~14，杜蘭特1賠12~18，暴龍席亞卡(Pascal Siakam)1賠14~30，暴龍羅瑞(Kyle Lowry)1賠14~30。一直養傷不見人影的勇士中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)居然也有1賠25，跟暴龍球員差不多。

勇士2015年摘冠的FMVP是伊戈達拉(Andre Iguodala)，之後兩次都是杜蘭特。

柯瑞在總冠軍賽的表現：

2015年6場：場均26.0分、6.3助攻、5.2籃板、44%命中率、39%三分球

2017年5場：場均26.8分、9.4助攻、8.0籃板、44%命中率、39%三分球

2018年4場：場均27.5分、6.8助攻、6.0籃板、40%命中率、42%三分球

一般預估勇士會很快擊敗暴龍，杜蘭特可打的場次就更少了，除非戰線拉長，否則柯瑞只要維持前3次的表現應該就能拿下生涯首座FMVP。

(中時電子報)