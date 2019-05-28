鋒面近 午後大雷雨！週二全台恐現豪雨

水利署發佈淹水警戒地區。(水利署)

(09:47更新)鋒面正式抵台，北台灣留意強降雨！中央氣象局在9:40發對全台15縣市布大雨特報，水利署也對，新北巿、桃園巿部分地區發佈淹水警戒，專家表示，北部的雨勢，大約還會再持續一兩個小時左右，請注意雷擊及強陣風。

中央氣象局對新北市、基隆市、臺北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、臺中市、南投縣、雲林縣、臺南市、嘉義市、高雄市、屏東縣等15縣市，發佈大雨特報。

根據水利署最新資料顯示，新北巿發佈淹水一級警戒，桃園區發佈二級警戒。

氣像主播賴忠瑋也在臉書提到，受到鋒面雲系南下影響，各地天氣更不穩定，清晨到上午中部以北會陸續有陣雨，降雨也將從北部開始往南延伸，下午到晚上南部平地也會逐漸受到鋒面雲系影響而有局部陣雨，山區在中午過後就會開始有午後熱對流發展。東部則要留意在外海發展起來的小範圍低壓雲系，往陸地接近的話也會帶來陣雨。

氣像專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，今晚至明(29)日鋒面結構減弱，降雨趨緩，但各地仍局部陣雨的機率，應注意其中有局部較大雨勢，天氣偏涼。

吳德榮說到，最新模式模擬顯示，週四、五各地為多雲時晴，天氣回暖、白天微熱；午後山區有局部陣雨或雷雨、並有擴展至部分鄰近平地的機率。週六至下週一(1至3日)「滯留鋒」在北部海面徘徊，台灣仍在暖氣團內、天氣偏暖。天氣較不穩定、易降雨；偏南風及地形造成的輻合作用，以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率，要注意最新資料的調整。

(中時電子報)