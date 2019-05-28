睽違12年，國軍漢光35號實兵演練重頭戲「彰化戰備道戰機起降」在清晨6點15分展開，包括空軍「鳳展計畫」中已完成改裝，首度在國人面前正式亮相的Ｆ─16V戰機，以及幻象2000和IDF、E-2K空中預警機共4架戰機，短短幾分鐘內在國道上密集落地後，立即展開油彈補給，然後進行緊急升空，過程圓滿順利。

幻象2000順利的在國道上落地進行整備。〈國防部提供〉

清晨6點，戰術管制中心無線電傳出「空軍多處基地跑道已遭敵導彈破壞，為保持戰力，在空作戰 的F-16V、幻象和IDF、E2-K空中預警機共4架戰機，經空軍戰管中心指示，臨時改降中山高彰化戰備道，並在半小時內完成油彈補給後，隨即警戒 並再度緊急升空再戰！」這是今天清晨空軍三款二代機及空中預警機在彰化戰備道進行起降演練的模擬場景。

IDF戰機據有短時間內起飛攔截能力。〈國防部提供〉

特別的是，國防部特別將新興兵力之一的F-16V戰機展現在國人面前。3架二代戰機及預警機，先後以F-16、幻象、IDF戰機的順序分演練戰時緊急降落，隨後並進行戰力恢復的「潛力掛載」。包括由地勤人員進行緊急加油、緊急掛彈 等科目，並依照任務要求，分別要求F-16戰機在29分鐘內、幻象戰機18分鐘內、經國號戰機18分鐘內完成「潛力掛載」。

4架戰機在戰備道北側停機坪完成加油、整補及掛彈，F-16V分別加掛先進中程對空飛彈，幻象機加掛魔法短程空對空飛彈與雲母中程對空飛彈， IDF掛載天劍一型空對空飛彈與6枚5百磅炸彈，立即再依F-16V、IDF、幻象2000、E-2K順序鬆煞車滾行，並點燃後燃器，在震耳欲 聾的聲音中飛返清泉崗基地。

(中時電子報)