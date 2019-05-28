台北美麗信花園酒店〈雨林〉百匯自助餐廳的菜式多樣。（圖／美麗信花園酒店）

台北美麗信花園酒店的〈雨林〉自助餐廳空間挑高，並有大片落地窗故採光良好。（圖／美麗信花園酒店）

觀光飯店促銷吃到飽Buffet有新招！為搶攻夏日外食餐飲商機，台北美麗信花園酒店〈雨林」繽紛百匯自助餐廳，自6月1日起至6月30日止推出「放膽夏日˙氣溫越高折越多」促銷活動，強調「將每天日氣溫結合折扣」與客人一起消暑。

美麗信花園酒店的「放膽夏日˙氣溫越高折越多」促銷活動辦法是，每天依照「中央氣象局」官網顯示的台北地區傍晚17：00點前最高氣溫，於美麗信官方臉書17：30公佈隔日〈雨林〉餐廳繽紛百匯自助餐折扣。攝氏32度9折、33度85折、34度8折、35度75折，而35度以上一律都是75折。

台北美麗信花園酒店〈雨林〉百匯自助餐廳平日午間每人780元＋10％、平日晚間每人880元＋10％；假日午晚間每人皆980元＋10％，如果以該飯店此刻正推出的「蠔鮮蠔蚌海味季」餐飲活動換算，平日午間高溫折扣最低只要585元；晚間只要660元，假日海味大餐每人最低也只要735元（需另外原價10％服務費)即可大嗑Buffet吃到飽。

美麗信雨林繽紛百匯自助餐廳，以繽紛樂活主題提案，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切爐烤美國牛排、德式豬腳、魚排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。

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