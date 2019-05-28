立院審中選會主委人事案，藍綠搶占主席台 08:292019/05/28 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 藍綠立委搶占主席台。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院28日進行中央選舉委員會主委李進勇的人事同意權投票，國民黨立委欲杯葛，民進黨立委要護航，雙方一早搶占議場主席台。 (中時 ) #立委 #主席 #主委 #同意權 #投票 也許您會感興趣 推薦閱讀 人車戰術 阻擋代主委到任 04:102019/05/24 地方新聞 長榮空服員罷工投票率近9成 12:122019/05/26 生活 推動不在籍投票 藍綠樂見公投先行 04:102019/05/27 政治要聞 憂駕訓班漲價引民怨 綠委：不能明年再調嗎？ 12:492019/05/27 生活 為護航李進勇人事案 綠委趁萬安演習佔領議場 16:272019/05/27 政治 《快評》不在籍投票 1996年就可推行了 20:142019/05/27 政治 恒地李兆基交棒 兩子任聯席主席 22:122019/05/27 財經 陸銀保監會主席警告：投機做空人民幣必遭受巨大損失 23:302019/05/27 兩岸 台灣政情民眾用腳投票－國人任陸社助 政府第3波開罰 04:102019/05/28 話題觀察 不在籍投票公投試行 限境內 04:102019/05/28 政治要聞 政治熱門新聞 就是要挺韓國瑜 「香腸瀑布」攤販看破喊６字 - 政治 最新民調 國民黨老二竟不是郭董！ - 政治 6／1挺韓造勢掀崩潰潮？韓粉說出真心話… - 政治 堅定不移？韓粉曝這時絕不投韓！ - 政治 始終落後！網：棄蔡保賴將發生 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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