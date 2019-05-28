學童們天天都在期待餵魚時，盼著老師或校長為他們講些有關於這些小動物的故事。（謝佳潾攝）

竹田國小校內有4座消防蓄水池，20多年來因附近居民的放養行為、慢慢變成了魚池，而後在學校的整理規畫後成了專有的「翡翠綠園」，不僅繼續餵養遭遺棄的小魚、烏龜，也藉機向小朋友進行生命教育，在餵魚、觀察魚兒活動的同時，學習尊重生命。

竹田國小指出，目前魚池裡有吳郭魚、烏龜、錦鋰魚、金魚、銀帶等，這些全部都是遭棄養的，而牠們雖然不再受主人喜愛，但在「翡翠綠園」裡各個都是寶，且在小朋友眼中更是最佳玩伴，學童們天天都在期待餵魚時，盼著老師或校長為他們講些有關於這些小動物的故事。

校長謝俊明表示，小朋友很喜歡看著魚兒在水裡游來游去，同時會問許多問題，例如這次什麼魚、牠們會不會餓、會不會累等，從這些童言童語中就可得知小孩子的善，所以藉此進行生命教育是最好不過的了，讓他們學會尊重生命，懂得愛惜所愛的人事物。

他說，有時小朋友會拿營養午餐剩下的白米飯去餵魚，所以「翡翠綠園」的主人翁基本上是吃飯的，一開始孩子很好奇魚也可以吃飯嗎？後來都爭先餵魚吃飯，模樣堪稱萌翻人。

(中時 )