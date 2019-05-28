「轉音小王子」葉秉桓，上週日於台北EZ5 Livehouse舉辦唯一場粉絲專屬音樂會，吸引各地粉絲朝聖，更將ez5擠得水泄不通，這場音樂會更以隨性Jazz音樂風格即興演出，讓現場粉絲聽得如癡如醉。

葉秉桓音樂會開場以在『華人星光大道2』初試啼聲，並於『好聲音』節目中讓張惠妹、那英、庾澄慶同時轉身的招牌歌曲《盧廣仲-我愛你》開場，展現超強轉音技巧，接著一連演唱13首歌曲，除了首張專輯的《日子這樣就好、好不容易》，以及偶像莫文蔚《慢慢喜歡你》、Jason Mraz 《Butterfly》，更首度演唱在『天籟之戰2』節目擊敗莫文蔚創下高分記錄的《小半》，不過演唱張惠妹《如果你也聽說》、阿桑《葉子》時，一度因回想起舊戀情情緒過於感傷，只好忍住情緒閉上眼唱歌，唱完後發現沒有人拍手，一度驚覺是不是把氣氛搞僵或唱的不好？後來才知道是粉絲感動到拭淚來不及拍手，最後則是獻唱第一張專輯主打《愛一個人》，感謝粉絲一路以來的陪伴。

雖然許久沒有在台舉辦音樂會，但葉秉桓人氣依舊非同小可，粉絲除了來自台灣、香港、內地，還有來自加勒比海、及史瓦濟蘭外國粉絲前來朝聖，年紀從4歲到高齡90歲阿嬤級都有，有趣的是阿嬤趁與葉秉桓近距離互動時，竟勾著他的臉熱情索吻，讓葉秉桓羞紅了臉，此外他為了這場音樂會特別減重，以不吃宵夜、戒吃澱粉，並搭配有氧運動及重訓，一週內急瘦了3公斤，讓粉絲驚呼「有帥到」。

(中時電子報)