高雄市長韓國瑜首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」，將在6月1日總統府前凱達格蘭大道舉行，讓各地韓粉相當興奮。國民黨籍台北市議員王鴻薇認為，韓國瑜現在可能面臨要選2020前的最低潮時刻，若是能撐過這波谷底的低潮，就真的會是一員強將了。

韓國瑜鬆口願角逐2020後，近期就傳出中部韓粉準備在6月22日在台中舉辦挺韓大會；在此之前，因韓流快速擴張，首場韓國瑜初選大造勢已敲定6月1日登場，且定名為「決戰2020．贏回台灣」。

據中評社報導，王鴻薇提及，韓國瑜之前在市議會質詢、表態參選2020，遭民眾質疑誠信與正當性，加上網路一片黑函情況下，韓好像做什麼都錯，跟選前差別非常大。她指出，網路上韓國瑜的消息十之八九都是負面的，原因就在2018選前只有民進黨的攻擊，但在黨內初選階段，則多了黨內派系的攻擊。

王鴻薇直言「韓國瑜現在可能面臨要選2020前的最低潮時刻」，可說是處在谷底，即便如此，韓國瑜民調還是很強，若是能撐過這波谷底的低潮，就真的會是一員強將。王鴻薇說6月1日挺韓大會師會是非常關鍵的突破口，若61台北挺韓大會師、622挺韓大會的造勢活動都有超過10萬人參加，黨內大概也沒人有這樣的能量。

(中時電子報)