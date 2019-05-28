美國海軍先前公佈的不明飛行物影片

拜雷達大幅升級之賜，美國海軍F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）5名機組員在美國東岸數度遇上幽浮，其中2人通報，在紀錄稱，這些奇特的物體中，有1個像陀螺般逆風飛行，而它們從2014年夏天到2015年3月，幾乎天天出現。

據《紐約時報》（The New York Times）與《動力》（The Drive）網27日報導，從駕駛的描述看來，機上感測器與雷達技術大升級，使這些不明飛行物較以往難以遁形。

更重要的是，這些事件最近的一次發生在2015年，大約是2004年「尼米茲」號（USS Nimitz）航母人員目睹幽浮事件後10年。

就在今年4月底，美國海軍才公開表示，為了因應一連串目擊先進不明飛行物侵擾海軍航母打擊群，還有其他敏感軍事設施事件，正在起草新準則，讓軍機駕駛和其他人員在遇上不明飛行物時，能加以通報。

在美國海軍服役10年的F/A-18駕駛葛雷夫斯（Ryan Graves）說，這些逆天飛行的幽浮會出現在訓練空域，一待不是幾分鐘，而是好幾小時，甚至一次就是幾天。

「這些玩意會在那兒待上一整天，」已向五角大廈和美國國會通報的葛雷夫斯說，「而飛行器停留在空中需要龐大的能量。」

這些幽浮能在空中久待還不是最奇怪的，除了能在1、2秒內快速向下俯衝數以萬計英尺外，還具備目前已知技術無法發揮的飛行特性。

(中時電子報)