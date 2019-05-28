更新受傷人數08:40)日本神奈川縣川崎市登戶公園今晨驚傳隨機殺人事件， 當地時間上午7時46分(台灣時間6時46分）警消獲報趕至現場，將19名傷者送醫，另3人無生命跡象，其中1名小學生2名成人。警方案發後不久已在現場逮捕1名持刀男子，判斷應是兇手，正在調查其犯案動機。

日本放送協會（NHK）報導，這起男子持刀砍殺傷路人事件，已知19人受傷，傷者中至少有8名小學生。

日本川崎市登戶隨機殺人，造成3死19傷。(取自YouTube/TBS畫面）

距離事發現場1.3公里的私立「カリタス」小學男性教職員表示，目前正在確認是否有校內的兒童受害。NHK報導，這個公園是小學生等待校車的集合地點，隨機砍人攻擊爆發時，正好就是學童準備去上學的時間。

當地警方今早接獲通報，有民眾表示在登戸第一公園內有多人被刺傷，顯場距離登戸車站僅200公尺，傷者大都是小學生，目前已經逮捕持有兇器的男性，現場發現至少兩把刀子。

(中時電子報)