騎士隊老闆吉伯特(Dan Gilbert)生病了，他在美國時間周日上午出現中風症狀，被緊急送往底特律在地醫院，他透過旗下放款公司Quicken Loans表示自己沒有大礙，應可以順利康復。

57歲的吉伯特是底特律人，以Quicken Loans的創辦者而聞名，個人資產大約73億美元(約2297億台幣)。2005年成為騎士隊老闆，詹姆斯(LeBron James)在2003年選秀加盟騎士，2016年摘下隊史首座總冠軍。吉伯特平常還是住在底特律。

詹姆斯曾因反猶言論(後來有道歉)受到媒體攻擊，其實吉伯特就是猶太人，曾與巴菲特(Warren Buffett)聯手競標雅虎。雖然吉伯特很有錢，跟其他猶太人大老闆相比也只是個普通人，以坐擁736億美元的祖克伯(Mark Zuckerberg)為首，猶太人在美國10大富豪佔了5人，世界前50大富豪佔了10人，也難怪詹姆斯要感嘆猶太人「賺很大」了。

騎士隊目前處於重建期，雖然戰績很差，最後只抽到第5順位選秀籤，短期恐難以重振聲威。

(中時電子報)