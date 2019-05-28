PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

韓流衝凱道！ 10萬庶民站出來 韓6/1總統府前誓師

高雄市長韓國瑜既遭指控女兒韓冰為非婚生子後，又被指控北農時期與王姓女子過夜。種種指控看似無損韓在粉絲心中地位，6月1日還發起挺韓入主總統府誓師大會，卻有韓粉表示，有個情況會讓自己絕對不投韓。

網友在PTT論壇發《只有一個情況我不會投韓國瑜》一文，直言：「韓國瑜如果是未到案的通緝犯，那我就不會投韓國瑜。其他就算韓國瑜吃喝嫖賭樣樣精，我也是有韓必投、無韓郊遊。」

該網友更進一步指出：「為什麼？投民進黨不可能；投郭台銘，國民黨不會改革。韓國瑜不需要像之前的政治人物一樣，強調高學歷、強調歷練；當一個總統，不需要什麼專業都懂 他只要知人善任、清廉公正、堅持理念，就已經是國家之福了。」

不僅如此，該網友更語重心長道：「之前那些所謂的莖陰（菁英），可能都是因為太聰明，所以就充滿算計，現在還在算。說如果郭台銘出線，韓粉有六成會投郭，我覺得有6趴就很多了！不可能六成！台灣如果政治要煥然一新，韓國瑜是最好的機會！下一個韓國瑜不知道要什麼時候了？」

(中時電子報)