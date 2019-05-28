藝人陳喬恩出道多年，演紅多部經典作品，奠定偶像劇女王地位，雖然事業非常成功，感情生活卻繳了白卷，近來上訪談節目罕見談及私生活，透露曾為工作放棄「有機會進入家庭」的感情，不過她坦承對於此選擇並不後悔。

陳喬恩在訪談節目《女人30+》聊及感情史，她透露當時曾有段感情有機會修成正果，但事業為重的她，選擇留在北京拍戲，也讓這段感情就此劃下句點，雖然週遭不乏追求者，但她總是果斷拒絕對方，對此她表示可能是沒遇到真正喜歡的人，才無法輕易接受一段新的感情，雖然想嘗試改變自己性格，但思考後覺得這樣就不是「真正的陳喬恩」，還不如做自己就好。

對於被外界稱為「剩女」，陳喬恩抱怨這是狹隘想法，雖然到40歲若單身，勢必會感到孤獨焦慮，但這種焦慮感不會有了家庭或小孩得到緩解，反觀現在單身卻過得非常開心，因此認為自己是所謂的「盛女」才對，此外她也透露仍期待愛情，但強調絕不會為了結婚而結婚，除非自己喜歡這個人，喜歡到要跟對方生活在一起，否則說什麼都只是空談。

(中時電子報)