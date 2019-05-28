民進黨22日召開中執會討論總統初選，蔡賴之爭卻依然無解。有網友認為，總統蔡英文近來民調雖然有上揚趨勢，可是卻始終落後前行政院長賴清德，可以看到蔡民調的天花板可能已經出現，如果情況再這樣下去，有可能發生「棄蔡保賴」的效應。

民進黨總統初選內爭越演越烈，且近來民調趨勢顯示，賴清德的支持度還是較蔡英文占優勢。蔡英文陣營怕夜長夢多，且以目前情勢來看，召開全代會終止初選，並採「現任優先」讓蔡英文出線是為上策。此招看似明快、不拖泥帶水，但這也等於民進黨分裂。但若一再延遲初選下去，時間可能將不再蔡英文身上，有可能賴清德贏得初選。

網友Savior09於批踢踢發文表示，雖然蔡近期民調衝了一波，但天花板也差不多在那了，始終落後賴7%以上，而且目前兩人都是落後韓的，照這趨勢來看，本來支持蔡的人會逐漸因為蔡救不起來而棄保，傾向讓勝算較高的賴出馬。

該網友更表示，加上初選繼續拖下去，輿論也對蔡愈來愈不利，就算把賴髒掉，拿不到中間選民的票也是陪榜的，看來2020能抗韓的不是柯就是賴，已經沒有蔡的局了，如果繼續執迷不悟、戀棧權位，恐怕她未來歷史定位會非常難看。

(中時電子報)