黑韓事件連環爆！高雄市長韓國瑜近日被說花天酒地、到女友人家過夜打麻將、韓冰非親生等，韓國瑜昨重話表示，抹黑該適可而止，並質疑國家公權力當打手。前國民黨立委孫大千提出五大姨店，並直呼「有沒有這麼巧，韓國瑜就突然變成了一個十惡不赦的爛人」。

「打韓小組」無所不在，上從中央，下至地方，似乎有組織、系統布局，打韓、黑韓、滅韓。對此，韓國瑜昨表示，這兩年來他經歷非常的多，但上周又有人說20年前他喝酒手放哪，現在又說2、3年前他睡哪，「我覺得這些抹黑應該適可而止」。

對此，孫大千在臉書撰寫「有沒有這麼巧，韓國瑜就突然變成了一個十惡不赦的爛人」一文，並列出值得思考的幾個疑點，包括一、這些看似八竿子扯不上關係的人士，為什麼突然都有志一同的對韓國瑜發動攻擊呢？二、到底是誰在扮演幕後導演的角色，源源不絕的提供黑資料來栽贓韓國瑜呢？三、是要花費多大的資源和財力，才能夠動員如此眾多的江湖高手聯手圍剿韓國瑜呢？

第四點，是誰把檢調警政機關在偵辦北農案件時的調查內容，洩密給名嘴來抹黃韓國瑜呢？五、能夠投入大成本，進行大計劃，號召大卡司來推出年度「滅韓大戲」的製片團隊，恐怕也絕非等閒之輩吧？

(中時電子報)