許多研究顯示「咖啡」有抗老、抗氧化、預防糖尿病等多種疾病的好處。而今年年5月《英國癌症期刊》上刊載的大型研究指出，「喝咖啡能降低50%肝癌風險」，連喝即溶咖啡也有效。

該研究以英國47萬個居民的喝咖啡習慣，與消化系統癌症之間的關係，追蹤調查7.5年。發現在消化系統癌症中，喝咖啡有助於降低50％肝細胞癌風險。其中，即溶咖啡約可降低49％肝細胞癌風險；咖啡豆研磨的一般咖啡則約能降低53％肝細胞癌風險。

早安健康報導，日本國立癌研究中心的研究小組資料也指出，日本研究過「咖啡與肝癌的關係」，發現每天1杯咖啡的人，罹患肝癌機率降50%；每天喝5杯以上的人，罹患肝癌約只剩四分之一的機率，且男女都可能有效。推測可能與咖啡能減緩發炎、防止肝炎惡化、減少肝硬化風險的效果有關。也可能是咖啡的強力抗氧化成分「綠原酸」，因為有動物實驗研究出，綠原酸有預防肝臟癌化的效果。

(中時電子報)