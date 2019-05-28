PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜屢遭黨內外抹黑指控，韓粉卻自發舉辦造勢活動力挺，且場場爆滿，6月1日更直接在總統府前發動「庶民總統贏回台灣」。有韓黑崩潰痛罵「韓國瑜到底要造勢幾次」，卻意外釣出韓粉親身告白，自己究竟為何那麼挺韓？韓又有什麼魅力能讓他如此奮不顧身？總統蔡英文與鴻海集團董事長郭台銘，又為何沒有這樣的驅動力？

韓黑網友在PTT發《韓國瑜到底要造勢幾次》一文，大罵：「X！政治人物選前造勢就算了，第一次看到有人選後還連辦好幾次造勢的欸！這次連動員民眾的訊息都被爆料出來了，天知道他們之前到底花了多少錢去動員老人阿！你要選總統就去選阿！一直辦造勢幹嘛？動員一堆老人出席是要掩蓋你自己的心虛？喔不對！草包根本不會心虛吧，都已經公然說謊這麼多次了！」

文章一出，卻意外釣出韓粉網友現身說法，表示：「台灣實行民主政治的時間很短，所以很多現象不是一般普通人能理解。就像韓國瑜的支持是從下而上，目前所有支持韓國瑜的活動全部都是，支持者自動自發、韓國瑜沒有出錢出力，完全被動參與。這跟過去台灣的政治人物很不一樣，反對者也感到有點難以接受。對真正能得到民心的政治人物來說，這些都是基本的；政治人物如果不能得到民眾的支持，只會喊口號，那選舉就必須靠動員來打腫臉充胖子。」

韓粉網友更直言：「為什麼郭台銘、空心菜，沒有這樣的支持能量？因為他們都是長期在高空，離人民太遠。韓國瑜是名副其實的庶民政治人物，台灣能不能大破大立，就靠韓國瑜了！」

(中時電子報)