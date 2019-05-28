台中市長盧秀燕就職5個多月，根據旺旺中時媒體集團最新民調，盧秀燕帶領的市府團隊施政表現，獲6成2以上市民肯定。對此，盧秀燕表示，她會當一位真正說到做到的「開工市長」，務實推動各項建設，市府團隊再次對市民支持表達感謝，謙卑以對、穩步前進，繼續用心努力做好市政，讓市民感受「富強城市，美好台中」逐漸實踐。

旺旺中時集團在5月17日至18日委託艾普羅所做的最新民調，對設籍在台中市、年滿20歲以上市民進行電話民調，有效樣本696人，抽樣誤差在95％信心水準下，約正負3.7個百分點。

這次最新民調顯示，對台中市政府團隊施政表現？滿意度占62.4％，不滿意的市民占27.9％，市民對於市府舉辦大型活動，如台中購物節、2020台灣燈會等，認為對振興台中市經濟有幫助的高達81.4％，希望創造人潮帶來錢潮，市府用最小成本舉辦購物節，擴大經濟效益。

后里廢輪胎場5月7日發生大火燃燒一天一夜，市府組成應變小組，進行空氣品質監測、調派護理人員進駐學校及掌握鄰近農作物受影響程度等。市民對於市府在處理這次事件的積極作為滿不滿意？民調顯示滿意度達72.6％，不滿意的15.9％。

針對有去看過台中花博的市民，就參觀感受，對市府辦理「2018世界花卉博覽會」的整體成效，滿不滿意？滿意占63.2％，不滿意的占24.6％；花博對於提升台中市的國際知名度有沒有幫助？63.4％認為有幫助，30.7％認為不太有幫助及完全沒有幫助。

市府規畫活化花博三大園區的永久場館，依照各園區特色轉型永續經營，做為市民休閒運動的場所，支持的市民占80.3％，不太支持及非常不支持占13.1％。

此外，民調也針對盧秀燕表示，如果台灣可以設立自由經濟示範區（也就是自經區），台中市將積極爭取，獲61.8％支持，但有24.4％表示不支持。

交通部規畫將台中機場定位為廉航基地，且開發期程到2035年，盧秀燕以台中市位居亞洲主要城市交通樞紐，要求中央應該盡快以國際機場的規模來規畫，獲83.8％市民。

從數據分析，市府在老人健保補助等社會福利項目追加預算的作法，得到82.5％支持，盧秀燕在選前提出的恢復老人健保補助的承諾，很多市民期待預算趕快審議通過，早日兌現支票。

(中時 )