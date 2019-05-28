「寬板滑水」是、結合滑水、寬板滑雪以及衝浪的水上運動。(圖／臺北市滑水協會)

下榻台北士林萬麗酒店 ，客人可使用頂樓無邊際泳池。(圖／士林萬麗酒店)

台北士林萬麗酒店有不同房型，圖為有兩雙床的尊貴客房。(圖／士林萬麗酒店)

住在台北市內的飯店也可以玩滑水？係金A！「2019臺灣盃國際滑水賽暨臺北河岸嘉年華」開鑼，今年官方指定飯店台北士林萬麗酒店同步自即日起至9月30日推出「乘浪飆水趣」滑水住房專案，每晚5,850元＋15.5％起，邀請客人體驗乘風破浪的滑水快感，享受消暑暢快的夏日旅程。

台北士林萬麗酒店推出的「乘浪飆水趣」消暑住房專案，內容包括入住擁有面山優美景緻的舒適客房乙晚，在「士林廚房」Buffet餐廳享用豐盛自助式早餐，入住期間恣意使用擁覽秀麗山景的頂樓無邊際泳池，另依照入住人數及針對單人以及親子、家庭客群等需求，提供「單人暢快滑」與「全家輕鬆衝」兩種不同專案內容：「單人暢快滑」內含結合滑水、寬板滑雪以及衝浪的水上運動「寬板滑水」（Wakeboarding）。「全家輕鬆衝」專案，內容包含適合三五好友、情侶又或是兩大一小的小家庭同樂的「沙發衝浪」（Sofa Surfing），透過快艇以纜繩及行駛動力牽引拖行於河面，盡情踩踏於滑水板、又或是坐躺於充氣沙發上，享受徜徉於陣陣河浪的極速快感。

台北士林萬麗酒店的「單人暢快滑」優惠住房專案價格：每房每晚6,250元＋15.5％起，內容包括：尊貴客房住宿乙晚、 士林廚房自助式早餐單客、單人寬板滑水體驗單次（包含一對一專業教練教學、器材與救生衣使用以及水上體驗）。

「全家輕鬆衝」專案價格每房每晚5,850元＋15.5％起，內容包括： 尊貴客房住宿乙晚、 士林廚房自助式早餐兩客、沙發衝浪體驗單次（包含專業教練輔助指導、器材與救生衣使用以及水上體驗)。

(工商 )