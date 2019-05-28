近期台中市長盧秀燕在許多重大建設上的亮眼表現，讓市民留下「開工市長」的深刻印象。（盧金足攝）

市民對市長盧秀燕的市府團隊施政的滿意度62.4％，交出漂亮的成績單。（盧金足攝）

六都中唯一的女性市長盧秀燕，在旺旺中時媒體集團最新民調顯示，市民對台中市政府整體施政滿意度達6成2，各項政策表現甚有8成以上的支持度。市府新聞局長吳皇昇28日表示，「市政經得起考驗！」近期盧秀燕在許多重大建設上的亮眼表現，讓市民留下「開工市長」的深刻印象，讓市民對市府團隊施政的滿意度也有62.4％，交出漂亮的成績單。

吳皇昇指出，盧市府團隊上任後，在短短幾天內實現台中市民免費參觀花博政見，展現市政團隊的高效能外更成功行銷花博，上任5個月，在財政困難下盤點資源，推動老人健保補助等各項福利政策，市民支持度高達82.5％。

台中市府7月將舉辦的台中購物節，以及明年承接的台灣燈會，力拚台中經濟，市民支持度也有81.4％。此外，媽媽市長為了台中市民勇於向中央表達立場，在近期熱議的台中機場議題上，市民對市長爭取機場園區的國際高度，支持度更是達到83.8％。

吳皇昇強調，新市府團隊上任快半年，許多施政方針需要一點時間證明，政策甫推出難免有摩擦及適應期，但令人振奮的是，時間久了市民自然可以體會新市府團隊的政策美意和逐步成果，獲得過半市民支持，這是鼓勵，但市府會更謙卑，繼續回應市民期待、用心努力。

這項民意調查中，表現最突出的是中市府振興經濟的積極作為，吳皇昇說，如台中購物節、2020台灣燈會等大型活動，再到市長積極要求中央應以國際機場的規模來規畫，及市府在實現社會福利政策的表現上，市民滿意度皆破八成。

此外，市府積極治理空汙的態度，也讓市民認同，5月初后里廢輪胎廠大火，市府立即組成應變小組，更進行空氣品質監測、調派護理人員進駐學校及掌握鄰近農作物受影響程度，市民對於市府的處置滿意度達7成。

而涉及高度政治敏感的自經區議題，盧秀燕明確的拚經濟立場，獨到不失專業的見解，市民也有六成的支持度。

吳皇昇表示，市政團隊在盧秀燕率領下，積極作為在各大建設都有重大進展，水湳國際會展中心、大里區草湖防災公園、東區尚武段社會住宅、太平育賢段2期社會住宅、東區文小10非營利幼兒園、綠川民權至復興路段改善工程、綠空鐵道3期都等多項建設順利開工，圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道將接續填平，也預計今年下半年動工。

(中時 )