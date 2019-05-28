屏東縣潮州鎮北平路一棟3層樓出租套房26日晚間發生火警，25歲林姓身障男子不幸喪命，27日縣府社工及鎮公所人員前往探視，將進行相關急難救助。屏東縣近日連續發生3起火警奪走5條人命，都是弱勢家庭，讓弱勢居住安全問題浮上檯面。

火警建築王姓女房東住在3樓，2樓租給林男母子及洪姓男子，消防員撲滅火勢後，發現林男躺在床上，全身被燻黑已失去生命跡象，送醫急救後宣告不治。消防人員在其房間內的簡易廚房發現桶裝瓦斯正在漏氣，初步研判為起火點。

鄰居表示，林男母子已在此處租房居住一段時間，因林男有小兒麻痺只能長期臥床，只靠媽媽出外工作賺錢，過得非常清苦；林母怕外出工作時兒子會餓到，還在他床邊擺放零食。沒想到竟會發生火災導致兒子喪命。

鎮公所表示，林男已達安置標準，但母親將他留在身邊自行照顧，未來會針對類案例加強防護；縣府社會處長劉美淑表示，林男每月有低收入及身心障礙補助，未來將發放20萬元災害救助金及1萬元急難救助金，並協調民間慈善團體協助喪葬事宜。

屏東縣近日已發生3起火警造成5人死亡，皆為弱勢家庭，劉美淑說，未來將著手規畫相關預防措施，除了請志工隊加強居家安全宣導，也會針對低收入戶有6歲以下孩童家庭，請村里長通報並安排定期訪視，透過跨局處合作預防憾事發生。

(中時 )