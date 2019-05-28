潮州鎮游泳池已有40多年歷史，設備老舊且會漏水，目前鎮公所已向縣府爭取經費整修。（潘建志攝）

屏東縣潮州光華國小學生李昇倫參加今年縣運50公尺自由式比賽，奪金並破縣運紀錄。不過潮州鎮立游泳池因年久失修，設備老舊且會漏水，選手較少在此練習，鎮公所已向縣府爭取經費改善；另外屏東全縣校內游泳池僅10座，不利游泳選手培育。

光華國小6年級生李昇倫在今年縣運50公尺自由式競賽中，以29秒33破大會紀錄奪下金牌。他說4年級才開始學習游泳，開始時只想多運動，練著練著就培養出興趣，這次奪牌非常開心，希望未來有機會再創造好成績。

教練施淵元表示，屏東縣校園擁有游泳池比例是全國倒數，成為發展游泳運動的最大障礙，像昇倫就在潮州高中游泳池練習，但並非標準比賽用池，相當克難；潮州鎮游泳池雖然辦過比賽較標準，但因年久失修也很難練習。

潮州游泳池表示，游泳池已有40多年歷史，設備老舊且有漏水問題，包括抽水及過濾系統都已不堪使用。今年獲得屏東縣政府支持，已爭取經費與潮州溜冰場同時重建，希望能提升鎮內的游泳環境，讓選手們再創佳績。

縣府體育發展中心主任李達平表示，屏東縣學校從高中到國小僅10所學校有游泳池，比例的確很低，目前教育部推出簡易游泳池補助計畫，縣府會針對重點學校進行推廣，另外鄉鎮公所有意願設置游泳池，也會全力協助。

(中時 )