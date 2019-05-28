由於先發輪值傷兵太多，洋基28日再用「假先發」迎戰教士，他們派出中繼投手格林(Chad Green)先發1局，海爾(David Hale)接力4局，全場只以牛棚撐完。格林首局飆3K漂亮退場，海爾被打兩分，但洋基隨即以雙轟超前，桑契斯(Gary Sanchez)終場前又補了1發陽春炮。洋基終場以5-2打敗教士。

這是格林第3次擔任「先發」，前次是對戰光芒與皇家雙重賽，洋基全都贏球。對於戰術成功，洋基總教練波恩(Aaron Boone)非常振奮，格林也被視為福將，他還帥氣地三振了教士球星馬恰多(Manny Machado)。光芒去年實驗「假先發」(Opener)，本季開始大量使用，現在洋基不得已而用之，此役出動6位牛棚投手。

左投傑哈普(J.A. Happ)本季表現不佳，洋基最慘的時候一度只剩哲曼(Domingo German)和田中將大兩位主力先發。前一仗意外敗給皇家，哲曼5局被打7分，先發輪值幾乎要開天窗。好消息是左投派克斯頓(James Paxton)本周將被移出傷兵名單，沙巴西亞(CC Sabathia)稍晚也會回來。

6月初有可能買進大鬍子左投凱寇(Dallas Keuchel)，洋基前日已經派出高幹去觀察他的模擬賽。下一場將以田中將大掛帥，希望他能多吃幾局了。

(中時電子報)