中央研究院院士蔡安邦博士25日於台中逝世，享壽61歲。蔡安邦民國68年畢業於台北工專（台北科大前身）礦冶工程科，是北科大建校百年來第一位中研院院士。台北科技大學28日表示沉痛哀悼。

蔡安邦曾服務於三陽工業，因公司與日本交流密切，因此他先後在日本秋田大學、東北大學取得學位，目前是日本東北大學多元物質科學研究所特聘教授。

北科大表示，蔡安邦是研究準晶（quasi-crystalline materials）材料的權威，為準晶物質發現者丹．謝特曼（Dan Shechtman）的準晶理論提供強而有力的實驗證明，助其成功獲得諾貝爾化學獎。蔡安邦也因此以台籍身分獲得日本天皇頒贈「紫綬褒章」。

蔡安邦昔日台北工專同窗、北科大校長王錫福惋惜表示，蔡教授一生誠信，雖已是國際級學者，每年仍定期回母校講學，提攜後進；即使病重虛弱，仍堅持回台履行產學合作約定。去年107年北科大校慶，王錫福並頒贈蔡安邦名譽博士學位。

蔡安邦關心母校發展，丹．謝特曼2011年獲頒諾貝爾化學獎之前，蔡安邦即奔波台、日二地，促成謝特曼親臨北科大演說；其後更牽線設置北科大「Dr.Shechtman年輕學者研究獎勵」，去年牽線促成日本東北大學十多位學者蒞臨北科大定期學術訪問及兩校師生交流合作。

公祭儀式6月3日上午8點於台北市辛亥路第二殯儀館至美三廳舉行，火化後運回日本仙台安葬。

(旺報 )