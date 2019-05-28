這個月中，高雄市一名2線2星張姓警務員，被查出未依規定事先報備就前往香港、澳門，22個月內高達33次，遭提報2大過免職。不過現在傳出，張姓警務員非單獨出遊，一名年輕的「明日之星」所長也跟著去，未報備次數7次，目前這名所長已被拔官，調轉內勤。

高市警局進行「勵德專案」清查時，發現市刑大張姓警務員在刑大與前單位六龜分局服務期間，從前年3月27日到今年3月14日，總計有33次未經報備核准逕自出國，逐一核對出國時間，在六龜分局服務時有25次，另在市刑大期間則有8次。

張姓警務員除違反《警察機關辦理員警赴大陸地區作業規定》，沒有事先申請許可，其中有5次各請半天公假，甚至涉嫌偽造文書，被函送地檢署偵辦。

不過高市警未報備出遊港澳恐如滾雪球，據ETtoday報導，一名擔任過高雄市刑警大隊分隊長、交通大隊警務員，後來被派任所長職務的年輕「明日之星」，被發現跟著張姓警務員一同出遊，未報備次數多達7次，督察室直接通知所屬分局，已將該名所長調往分局內勤。

(中時電子報)