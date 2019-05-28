根據美國媒體報導，暴龍當家球星里歐納德在受訪時表示，不在乎自己是不是能夠獲得總決賽MVP，他重視的是能否幫助球隊奪得勝利。

里歐納德在季後賽表現得相當搶眼，尤其是東區次輪第七戰投進絕殺球，率領暴龍4比3淘汰來勢洶洶的七六人；東區決賽，暴龍在苦吞2連敗之後，里歐納德的奮戰精神感染了全隊，4連勝逆轉擊敗例行賽全聯盟戰績最佳的公鹿。

里歐納德在18場季後賽繳出一張場均31.2分、8.8籃板、3.8助攻、1.6抄截的全能成績單。目前不少專家認為里歐納德已成為當家全聯盟最佳球員，甚至能夠問鼎總決賽MVP(如果能率領暴龍奪得隊史第一座總冠軍)。

成軍於1995年的暴龍，過去長期被熱火和騎士壓得喘不過氣來，直到詹姆斯本季轉戰西區，暴龍才得以出頭天，本季第一次闖進總決賽，但能否問鼎隊史首冠還得看衛冕軍勇士答不答應。

里歐納德說，「我來到多倫多的目的就是幫助球隊贏得比賽勝利，如今的目標則是贏得球隊第一座總冠軍，至於最佳球員殊榮，我並不在乎。」

(中時電子報)