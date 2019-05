在美國挑起戰略競爭壓力下,大陸該如何保持「定力」,繼續發展。大陸《環球時報》今天刊出北京清華大學國際關係研究院院長閻學通專訪指出,歷史上大國崛起的共同因素之一,是靠政府領導改革的能力。所以,要想贏得未來陸美戰略競賽,大陸必須在一定時期內改革的程度、廣度和深度,都超越美國。當下,大陸應避免和美國「意識形態之爭」,把更多資源投入科技競爭上。

閻學通相關觀點,最近寫入由美國普林斯頓大學為他出版的新著《領導力與大國崛起》(《Leadership and the Rise of Great Powers》)。

閻學通指出,大國崛起的成功,在於政府領導改革的能力;大陸崛起靠的是政府領導社會改革的能力。當年美國的成功,不是制度有什麼特殊性,否則就無法解釋為什麼其他奉行和美國相同政治經濟制度的國家,沒有成為美國一樣的超級大國;也無法解釋冷戰時期社會主義國家,不能像蘇聯一樣成為超級大國。

閻學通表示,大陸建政以來的經驗看,要想保持政府具有較強的領導改革的能力,主要需注意兩點。第一,能保持社會向進步的和建設性的方向改變。第二,能把改革理念轉變成具體政策並貫徹落實。

閻學通稱,大陸崛起的時代與英美兩國不同。大陸在數位化時代崛起,數字經濟正成為國民財富主要來源,如何在這一時代背景下競爭,對中美兩國來講都是新課題。

他說,所有大國成功崛起靠的都不是複製以往崛起成功的經驗,而是根據時代的特殊性形成新的發展戰略。因此,大陸面臨的最大考驗是,能否快速且持續地提高改革創新能力。這種能力當然包含政治、經濟、科技等所有領域。數字經濟時代的特殊性,大大提升了科學技術創新能力的重要性。

閻學通強調,防止陸美兩國戰略競爭陷入意識形態之爭非常重要。一旦發生,就可能引發「新冷戰」,對世界不利,對陸美雙方也不利,特別是對大陸的崛起不利。陸美要在什麼領域競爭,可以選擇。

如果說現在需要某種戰略定力,這一定力就是堅決不搞意識形態之爭、不搞模式之爭。這不是膽小,不敢競爭,而是把競爭資源最大限度地投入到對民族復興最有意義的領域。

(中時 )