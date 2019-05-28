美國之音今天報導，俄羅斯近來加緊控制北極地區，一處新的防空導彈基地很快將投入使用、控制北極航道的電子對抗裝備也已部署完畢。同時積極開發各種北極專用武器，並大量建造破冰船，俄羅斯軍事刊物更出現與大陸在北極軍事合作聲音。

報導稱，俄羅斯國防部副部長布林加科夫一周前表示，專為北方艦隊防空導彈部隊興建的一處基地和營房設施，將在今年啟用，那裡部署的防空導彈能覆蓋北極航道。近年來，俄羅斯已翻新重建北極19處機場。俄軍也正在北冰洋的幾個主要大島上興建全天候使用機場。

據報導，俄羅斯幾年前還組建了專門針對北極的軍事指揮機構和作戰部隊。5月上旬，俄國北方艦隊已完成北極幾處電子對抗中心部署。

俄媒說，這些電子對抗裝備被部署在東部勘察加半島和西部克拉半島後，能完全控制北極航道，可關閉北極航道地區飛機、潛艇、水面艦船、無人飛行器的通訊聯繫和定位導航訊號。

俄羅斯3月初推出外國艦船使用北極航道新規則。要求外國艦船使用北極行航道時，應事先通知俄羅斯批准。此外，還要求外國艦船航行北極航道時，必須配備俄國引水人。

俄羅斯同樣在加緊開發專供北極地區使用的各種武器。也大量建造各種破冰船。5月25日聖彼得堡波羅的海造船廠，舉行了「烏拉爾」號核動力破冰船下水儀式。

美國之音報導，俄羅斯軍事刊物最近出現有關與中國大陸在北極地區軍事合作的討論。獨立軍事評論最近發表文章說，大陸依靠經濟實力正在大力擴充水下核打擊力量和戰略核潛艇數量，俄羅斯可以讓大陸的戰略導彈核潛艇進入北極活動，從而威脅美國。因為，與從大陸沿海發射攻擊美國的洲際戰略導彈的射程相比，從北極發射的射程要大大縮短。

文章說，莫斯科應同意大陸在俄羅斯所控制的北極地區島嶼上設立名義上的北極科學考察站，以此為掩護，可以為大陸的戰略導彈核潛艇提供補給和通訊服務。俄羅斯與大陸未來還可以在北極共建防空和導彈防禦系統。

文章認為，讓大陸核潛艇進入北極不會威脅俄羅斯。因為俄羅斯與大陸邊界線漫長，大陸用不著跑到北極用導彈攻擊俄羅斯。而組建防空和反導彈系統都是防禦體系，同樣不會攻擊俄羅斯。

(中時 )