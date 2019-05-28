台中一名葉姓人妻外遇已婚吳姓同事，2人2015年期間分別在公司宿舍、高雄與大陸廣州飯店發生性關係，交往一年多後，葉女決定結束這段畸戀、回歸家庭，卻收到吳男寄來不雅照與露骨訊息報復，還揚言要寄給葉女丈夫欣賞，惡劣行逕連吳男的妻子也看不下去，決定聯合葉女丈夫一同提告，吳男最終被台中地院法官依妨害家庭罪，判處4個月徒刑。

吳男與葉女交往後，雙方於2016年5、6月間分手，吳男試圖挽回未果，便於8、9月間陸續傳送不雅照和曖昧訊息給葉女，訊息中提到，兩人曾一起下班、吃飯，還一起洗澡，並在浴室嘿咻，性愛過程也有拍攝影片，接著又傳送親吻乳頭、穿薄紗睡衣的照片，揚言不排除要寄給女方的丈夫欣賞。

吳女的妻子得知丈夫行逕後看不下去，跑去告訴葉女丈夫，兩人聯合提告，但吳男卻辯稱，那些曖昧訊息都是自己在精神狀況不佳情況下，幻想出來的。

台中地院法官認為，若如吳男所說，沒有與葉女發生婚外情，怎麼會有那麼多私密照，且訊息內容大多都在試圖挽回感情，因此不採信他的說詞，最後依妨害家庭罪判處4個月有期徒刑。

(中時電子報)