網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

去年9月燕子颱風侵襲關西機場事件，造成我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，而監察院經調查後糾正外交部。對此，駐日代表謝長廷表示，「監察院說蘇啟誠前處長沒有過錯，大阪辦事處也沒有過錯，那我指揮監督的人，怎麼會有錯，指揮監督的外交部怎麼會有錯呢」？一句話聽得網友拳頭都硬了，譏諷「活著要推責！死了要沾光！真很厲害」、「昔日海邊逼跳樓，現有政府逼上吊」！

對於監察院的報告，謝長廷27日晚間在臉書上傳影片，首先對於有人抨擊他沒回立院報告一事，他表示，「立法院只要有通知，我都會回去報告，我們尊重制度。那監察院的調查，外交部和我都很配合，我還特地接受調查」！

謝長廷接著表示，監察院的報告也還原了真相，最重要的就是監察院說「蘇啟誠前處長沒有過錯，大阪辦事處也沒有過錯，那我指揮監督的人，怎麼會有錯，指揮監督的外交部怎麼會有錯呢」？

謝長廷還強調，「這是邏輯，也是常識」！但是監察院糾正外交部，主要的理由是，外交部根據一通還沒有查明的電話跟文章，就要求蘇處長檢討，這個不當！謝長廷對此表示，「請想想那個時候，鋪天蓋地名嘴、立委、鄉民都要求『我們』下台，都要求蘇處長負責任，要求檢討，如過這是不對的話，那這些網民、立委、名嘴，誰來糾正他？

謝長廷表示，監察院的報告，應該讓整個社會能夠做一次深度的反省，將來不要再有這種錯，而不是根據這個報告，大家又拿來做自己有利的解釋、做惡鬥、做抹黑，這個是相當悲哀的事情，也不是我們希望看到的。

對於謝長廷的言論，批踢踢網友拳頭都硬了，紛紛表示，「真會灣！大阪不歸我管，現在又怎會有錯」、「我記得當時不是說大阪不歸他管嗎？怎麼又變成他監督了」、「活著要推責！死了要沾光！真很厲害」、「當初不是說你管不到大阪？現在又有指揮監督權了喔」、「昔日海邊逼跳樓，現有政府逼上吊」、「idcc人咧」、「標準爭功諉過最佳示範」！

監委替蘇啟誠平反 謝長廷再卸責「我怎會有錯」

(中時電子報)