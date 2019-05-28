紅襪二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)面臨棒球生涯結束的危機，他的膝傷似乎已不可挽回。他今日對媒體表示，不考慮再度開刀，無法確定能否繼續打球。紅襪決定將派卓亞移轉到60天傷兵名單，這位35歲的紅襪傳奇人物可能就此告別賽場。

「前一次出賽，我的膝蓋痛到讓我必須退場，有時候連走路都會痛，只能說我還需要更多時間。」派卓亞2017年10月接受左膝軟骨移植手術，這個手術只救回他的日常生活，但不足以應付職業運動場。他曾感嘆：「這膝蓋感覺像是別人的。」確實他的軟骨移植自另一個去世的人。他近兩季只打了9場比賽，

紅襪與派卓亞的8年1.1億美元的續約到2021年，他明後年還餘下2500萬美元薪資。考量到他的貢獻這算是低薪了，若他自己宣布退休而不是由紅襪買斷，就無法領到剩餘的錢。最好的情況是像前洋基球星A-Rod那樣，轉任球團顧問領完剩餘的薪資。派卓亞生涯大約累積1.14億美元薪資。

(中時電子報)