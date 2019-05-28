朱立倫今天到台南行腳，一早先到知名的阿憨鹹粥吃早餐，不少支持者熱情合影。(曹婷婷攝)

國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫28日台南行腳，一早先到知名「阿憨鹹粥」吃早餐，受到鄉親熱情簇擁合影，針對韓國瑜6月1日凱道造勢，朱立倫說，自己一直正面看待韓市長也為他加油，當時媒體問他是否也會造勢，他說自己不會勞民傷財辦造勢，而是會多做實事、走基層，強調初選都是自己人，伸手不打自己人，黨的同志好就是黨好，不必要造成彼此誤解跟困擾，針對包道格訪韓國瑜，他說，台灣在美陸大戰維持親美但和中立場，兩邊取得平衡，希望讓台灣利益極大化。

朱立倫今天一早到台南市區知名的阿憨鹹粥吃早餐，逐桌與客人握手合影，有不少他的支持者、老朋友到場，他說，吃完早餐後將轉往台南市議會拜會，接著一整天還會去魚塭、農村關心地方上的諸多議題。

媒體詢問他昨晚在臉書貼出「蔡總統，諾貝爾獎留給你自己吧！」文章，他說，4年前提出調漲基本工資，當時蔡英文堅決反對，他說，當年政策主張，如果民進黨願意去做，他也樂觀看待，笑說如果蔡總統真的因此得諾貝爾獎，「不用給我，自己留著就好！」

針對前AIT台北辦事處長包道格昨天拜會韓國瑜，提到陸美大戰和台灣定位，朱立倫說，包道格跟韓市長講的完全正確，台灣絕對不要成為兩岸關係造成美國朋友的麻煩製造者，台灣在美陸大戰維持親美但和中立場，兩邊取得平衡，希望讓台灣利益極大化。

媒體問到包道格拜會韓國瑜，他說，包道格他的老朋友，上次來台也一起吃飯，彼此都會聊很多議題，包括包道格昨天跟韓市長聊的議題，他說，目前美陸大戰，台灣絕對不要成為兩岸關係造成美國朋友的麻煩製造者，台灣維持親美立場但也要和中，兩邊取得平衡，這是台灣一貫立場。

圖說：

(中時 )