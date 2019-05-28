高雄市長韓國瑜日前允諾將出席6月1日在總統府前凱道舉行的首場總統初選造勢活動；台北市長柯文哲則稱韓國瑜現在是政治100分、經濟0分。對此，北市國民黨市議員游淑慧則拿出台北整體經濟分析，並諷柯「面對倒退嚕的台北經濟，不知道給自己打幾分？」

韓國瑜在競選高雄市長時，曾說過高雄市將會「政治0分、經濟100分」，然而，隨著2020總統選舉時間逼近，韓國瑜也鬆口表態願角逐2020，韓國瑜允諾出席6月1日將在總統府前凱道舉行的首場總統初選造勢活動。柯文哲日前則說韓國瑜現在是「政治100分、經濟0分」。

對此，游淑慧在臉書發文指出，柯文哲酸韓國瑜經濟0分，但面對倒退嚕的台北經濟，不知道給自己打幾分？下限是幾分？她接著表示，柯看不上眼高雄的攤販經濟，但看2014年到2018年台北的整體經濟，公司行號年銷售額下滑、受僱人報酬下滑、研發中心家數下滑、企業總部下滑。

游淑慧諷刺表示，上任四年五個月的市長，去取笑才上任五個月的市長，「這⋯還真是蠻神邏輯的！」

(中時電子報)