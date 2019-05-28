一位台籍謝姓女直播主，在日本擁有84萬粉絲，人氣直逼線上偶像，不過卻驚爆遭當地黑道演員性侵，並且拍下性侵影片要脅，而這名演員是45歲藝名為「或布理萬」的演員馬場龍一，專門演出二線黑道角色，還曾與綜藝天王田村淳與男星江口洋介合作過。

根據日媒報導，演員「或布理萬」去年與老婆參加萬聖節活動時，認識台籍謝姓女直播主，便藉談工作為由性侵得逞，除了拍下性侵過程，威脅販售給地下成人網站，還逼迫她搬家方便監控，並監禁長達2週時間，直到日前台籍謝姓女直播主趁機逃出報警後，整起事件才曝了光，原以為能將凶手繩之以法，未料日本警方疑似冷處裡吃案。

對於此事馬場龍一雖否認到底，但所屬「高倉組」經紀公司則表示已將他開除，根據《三立新聞網》報導，謝姓女直播主接受訪問時，提及當時過程雖心有餘悸，仍難掩怒火怒斥：「絕不能原諒他！侵犯我還打算在網上散佈這些視頻和照片」。

(中時電子報)