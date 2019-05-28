為慶祝警察節，各警察分局紛紛舉辦捐血活動，因天氣漸熱，為鼓勵民眾捐血，各警察分局除準備多樣豐富贈品，還加碼辦摸彩，麻豆分局加碼抽自行車、電風扇、吹風機；新化分局更準備了冰箱、風扇、烤箱等27獎項，首獎冰箱被一名20歲住新化首次捐血的黃姓幸運兒帶走。

新化警分局為慶祝108年警察節，以「捐血做公益，拿贈品」為主題，日前在警帽造型分局大門前舉辦捐血活動，以發揮博愛精神，展現警察人員關懷民眾及熱心公益情操。

活動一開始由分局長方國璽帶領分局各單位主管響應，新化警分局響應政府捐血一袋、救人一命活動，一改以往做法，除提供豐富贈品給捐血民眾外，今年加碼抽獎活動，捐血贈品計有所長茶葉蛋、舒珊洗髮精、沐浴乳、東成醬油、瓜瓜園冰蕃薯；另天氣炎熱，抽獎禮品有冰箱、風扇、烤箱等27獎項。

方國璽表示，本次捐血活動新化分局可謂全體動員，除邀請全體警察同仁、眷屬外，另邀請義警、民防、警友會員、巡守隊、志工，並利用村里民廣播站、分局網站、社群媒體、捐血中心傳送簡訊等多元化方式強力宣導，並廣邀各界及愛心民眾共襄盛舉，捐血量足足比去年增加3成。總計有85人參與、募得130袋熱血，可望適時緩解台南地區血庫短缺危機。

(中時 )