路透報導，與美國政府關係緊張的中國通訊設備大廠華為24日表示，美國快遞巨頭聯邦快遞（FedEx）擅自將其寄往亞洲的包裹轉運至美國，華為正重新審視與聯邦快遞的合作關係。

華為指出，聯邦快遞未經過授權，將華為兩個從日本寄往中國的包裹轉運至美國，又企圖轉運另外兩個華為由越南寄往其他亞洲辦公室的包裹。華為表示，這四個包裹只有文件，並沒有技術在裡面。

報導稱，華為提供包裹追蹤紀錄的圖片。聯邦快遞以禁止披露客戶訊息為由，不予置評。聯邦快遞發言人Maury Donahue指出，包裹是誤送，沒有其他方要求聯邦快遞轉運這些包裹。

華為發言人Joe Kelly表示，這次事件破壞華為對聯邦快遞的信心，不得不重新審視雙方的物流和文件運送合作關係。華為表示，其中一個由越南寄出的包裹已在24日收到，聯邦快遞追蹤紀錄顯示另一個包裹還在路上。

(工商 )