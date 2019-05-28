自川普政府將華為列入出口管制黑名單後，美國與華為關係更加緊繃；此時，華為指控聯邦快遞（FedEx）自行將其原先從日本寄往中國大陸的包裹轉運至美，也嘗試將兩件從越南寄往華為亞洲辦公室的包裹運至他處。華為宣稱將重新檢視與美國聯邦快遞的關係，

華為28日向路透社表示，華為提供FedEx的貨件追蹤資料擷圖顯示，兩件分別從19日及20日從東京原先預訂寄往中國大陸，卻在23日時被送至位於FedEx田納西州的曼非斯總部。另外，原先17日從越南河內寄往香港與新加坡的華為辦公室，21日分別送至目的地後，顯示「投遞異常」。路透社未能確認華為提供的追蹤資料是否為真。

華為表示，這四件包裹都是文件，並非技術產品。發言人凱莉（Joe Kelly）表示表示，「最近透過聯邦快遞寄送重要商業文件，不但未寄達目的地，反而被有意或無意的轉送到聯邦快遞的美國部門，幾次經驗降低了我們的信心」，「基於此，我們需要重新檢視我們的後勤作業流程與運送支援需求」。

對此，聯邦快遞發言人唐納修（Maury Donahue）表示：「這只是所有包裹運送中的少數個案，這些文件是因為作業疏失才會被誤送到其他地方，聯邦快遞並未因任何一方要求而改變送貨目的地」。

華為拒絕進一步詳述為何他們會認為包裹是被刻意寄往他處。路透也未獲得相關證據顯示，此事與美國政府5月中旬開始禁止美國企業與華為進行買賣有關。

(中時電子報)